MSCI annuncia l'acquisizione di Burgiss, ampliando la leadership negli asset privati e rafforzando l'offerta di categorie multi-asset

Le aziende combinano i dati e le analisi di mercato privato leader nella categoria con le migliori competenze del mercato pubblico

Rafforza l'impegno a promuovere l'innovazione e migliorare la trasparenza negli investimenti in asset privati

MSCI ospiterà la chiamata in conferenza oggi, 14 agosto, alle 11:00 orario di New York

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi a supporto delle decisioni critiche per la comunità globale degli investitori, ha annunciato oggi di aver stretto un accordo per l'acquisizione del restante 66% di The Burgiss Group, LLC (“Burgiss”) per 697 milioni di dollari in contanti. Burgiss è un fornitore di dati, analisi e soluzioni tecnologiche leader del mercato per investitori in asset privati con sede a Hoboken, New Jersey.



