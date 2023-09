Seoul Semiconductor esibisce i LED per i display dei veicoli del futuro all'evento SID Symposium negli Stati Uniti

SEOUL, Corea del Sud: Seoul Semiconductor (KOSDAQ:046890), azienda di semiconduttori ottici operante in tutto il mondo, parteciperà all'evento Vehicle Displays & Interfaces Symposium 2023, organizzato da Society of Information Display (SID), che si terrà a Detroit, USA, in data 26 e 27 settembre. Durante l'evento, l'azienda esibirà i suoi prodotti LED progettati per i display dei veicoli del futuro.

Questa esibizione fornirà ai visitatori l'opportunità di scoprire le innovative tecnologie LED di Seoul Semiconductor per i display dei veicoli del futuro, come i ‘1515’, ‘Mini LED’, prodotti per local dimming e ‘WICOP Pixel’ microLED, seguendo l'evoluzione dei display nel settore automotive, che stanno aumentando in dimensioni e risoluzione.

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jinseop Jung

+82-1566-2771

jjs8732@seoulsemicon.com

Fonte: Business Wire

