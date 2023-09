KnowBe4 lancia il nuovo gioco sulla cibersicurezza 'Hack-A-Cat' su Roblox

'Hack-A-Cat' è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti della piattaforma Roblox come parte dell'impegno di KnowBe4 per promuovere la formazione e l'interesse dei giovani verso la sicurezza informatica

TAMPA BAY, Fla.: KnowBe4, fornitore della principale piattaforma per la formazione della consapevolezza sulla sicurezza e di simulazione del phishing, oggi ha annunciato il lancio di 'Hack-A-Cat', il nuovo gioco imperniato sulla sicurezza IT disponibile su Roblox, una delle piattaforme di gaming più popolari oggi disponibili sul mercato.

Con questo gioco KnowBe4 debutta sulla piattaforma Roblox e punta a formare i più giovani sulle minacce cibernetiche e sulle pratiche ottimali in materia di sicurezza informatica.

In 'Hack-A-Cat' fino a quattro giocatori possono scegliere il ruolo del gatto o del topo per competere testa a testa nella raccolta di token e centrare i propri obiettivi.

