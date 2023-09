Il team europeo di D3 Security porterà la piattaforma intelligente SOAR all'it-sa Expo&Congress

VANCOUVER, British Columbia: D3 Security, leader in ambito di SOAR (security orchestration, automation, and response), ha annunciato in data odierna che realizzerà una dimostrazione della propria piattaforma intelligente per SOAR all'it-sa Expo&Congress, che si terrà dal 10 al 12 ottobre 2023 presso il centro fiere di Norimberga (Germania). Il team di D3 Security sarà posizionato allo stand 251 nel padiglione 7.

"D3 partecipa a questo evento di punta in Germania in ambito di sicurezza informatica in quanto disponiamo della soluzione SOAR ideale per le aziende ubicate in Germania e nel resto d'Europa", ha dichiarato Amardeep Dhingra, direttore delle alleanze strategiche presso D3 Security. "Collaboriamo già con clienti di punta nei settori automotive, dei servizi finanziari e dei servizi gestiti, tutti comparti di rilievo nel mercato tedesco; le imprese tedesche possono quindi avere fiducia nella nostra capacità di soddisfare le loro esigenze di automazione della sicurezza".

Referente per D3 Security

Walker Banerd, direttore delle comunicazioni e dei contenuti

wbanerd@d3security.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita