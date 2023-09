Aqara introduce un modulo dual relè per automatizzare i dispositivi elettrici

NEW YORK: Aqara, azienda leader nella fornitura di prodotti smart home, ha oggi annunciato la disponibilità del proprio Dual Relay Module T2, la più recente aggiunta al proprio portfolio di prodotti relè. Con un design compatto compatibile con diversi tipi di Wall Box, questo relè a due canali rappresenta una soluzione versatile e retrocompatibile per controllare e automatizzare una serie di dispositivi elettrici come le luci, impianti di tende e tapparelle motorizzate, boiler, saracinesche dei garage, stufe elettriche e molti altri dispositivi. Il modulo dual del relè è ora disponibile sullo store ufficiale di Aqara su Amazon nel Nord America (Stati Uniti, Canada) ed Europa (Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito) così come presso rivenditori selezionati di Aqara in tutto il mondo1.

Alimentato da AC (corrente alternata) o DC (corrente continua)2, questo relè supporta entrambe le modalità wet e dry contact, mentre la sua versatilità consente agli utenti di usarlo per integrare i dispositivi elettrici già presenti e non smart all'interno del proprio setup di smart home. Non solo supporta scenari di wet contact, come prese nei muri e interruttori (per esempio, interruttori per le luci, ventilatori e le tende a rullo), ma grazie alla modalità Interlock può anche controllare in modo sicuro motori bidirezionali come i motori tubolari delle tende a rullo. Il relè T2 ha anche una modalità Dry Contact Mode con interruttori a pressione e on/off, che può essere usata per controllare i dispositivi e apparecchi elettronici come le saracinesche di un garage, i boiler e molti altri.

Costruito basandosi su BZigbee 3.0, Il modulo relè T2 non supporta solo il protocollo Matter-over-bridge, ma è anche compatibile con le principali piattaforme come Apple Home, Amazon Alexa e Google Home3. Consente agli utenti di controllare i propri dispositivi e apparecchi elettrici da remoto o tramite dei programmi orari, assistenti vocali, impostazioni personalizzate e altri processi di automazione. Inoltre, il protocollo Zigbee riduce il consumo del relè in modalità riposo/stand-by e potenzia la sua reattività ai comandi. Il relè funziona anche da ripetitore per il network Zigbee, rafforzando così l'affidabilità della rete.

Il relè T2 permette di misurare il consumo di energia, aiutando gli utenti a monitorare e gestire i consumi casalinghi. Consente anche agli utenti di attivare i processi di automazione di Aqara Home in base allo stato dell'energia, per esempio, lo stato on e off delle luci4. Apre anche a una serie di nuove possibilità per la home automation. Inoltre, il relè dispone di funzioni di sicurezza come una protezione anti-surriscaldamento, una protezione anti-sovraccarico e un limite di energia configurabile, garantendo un alto livello di sicurezza per gli utenti.

Per maggiori informazioni sul modulo dual del relè T2 potete visitare il nostro sito.

La disponibilità del prodotto può variare a seconda dei diversi canali di vendita e può cambiare nel corso del tempo. Consigliamo di controllare presso i rivenditori locali per conoscere la disponibilità del prodotto in tempo reale.

Il modulo dual del relè T2 supporta i 24V DC (corrente continua) e oltre.

La compatibilità con il protocollo Matter del modulo dual del relè T2 richiede un hub Aqara compatibile con Matter (ad esempio, Aqara Hub M2, Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1 e Camera Hub G3) e potrebbe trovarsi in fase beta testing al momento del suo lancio.

La funzione di monitoraggio dell'energia e quella dell'automazione dei dispositivi elettrici sono attivabili solo quando il relè è alimentato da AC (corrente alternata). Entrambe le funzioni sono esclusivi del servizio Aqara Home e non vengono esposte a piattaforme di terze parti.

Contatti per la Stampa:

media@aqara.com

Fonte: Business Wire

