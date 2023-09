I moduli IoT di Quectel ricevono alti voti per la sicurezza dagli esperti di cybersecurity di Finite State; un rivoluzionario programma per la trasparenza in ambito cybersecurity sta per iniziare

VANCOUVER, Columbia Britannica: Quectel Wireless Solutions, azienda leader nel mondo in ambito di soluzioni IoT, ha oggi annunciato che una importante fase di testing condotta da Finite State, una rinomata azienda di consulenze per la cybersecurity, ha dimostrato come i prodotti di Quectel eccedano gli standard di qualità del settore e le relative best practice in molte misure di sicurezza.

Quectel ha chiesto a Finite State, azienda di consulenza esterna specializzata nella cybersecurity e nella gestione del rischio dei software aziendali per il processo di produzione e distribuzione, di effettuare un rigoroso test dei moduli IoT di Quectel per dimostrare l'impegno di Quectel verso prodotti per la sicurezza trasparenti e la cui qualità sia verificabile concretamente.

Il primo report sui progressi rilasciato a Quectel mostra come il voto per la sicurezza dei moduli, come già segnalato dalle attività di profiling del rischio condotte da Finite State, fosse inizialmente alto durante le prime fasi di testing a inizio anno ed è poi successivamente cresciuto rapidamente quando Quectel ha implementato i suggerimenti e le indicazioni fornite da Finite State.

Contatti per la Stampa: media@quectel.com

Fonte: Business Wire

