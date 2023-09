OpenX annuncia ConteX, le Contextual Solutions di next-gen per i brand e le agenzie per impostare il target delle proprie campagne in modo sicuro, efficiente e scalabile

ConteX rappresenta il futuro del Contextual Buying fornendo un servizio di targeting efficace, senza la necessità di attivazione tramite contratto e con la possibilità di scalare in ambienti sicuri per la privacy degli utenti

PASADENA, Calif.: OpenX Technologies, Inc., una delle piattaforme omnichannel leader nel settore dei servizi per l'offerta, ha oggi annunciato il lancio di ConteX, un marketplace OpenX all'interno del SSP che sostiene il lavoro dei brand e delle agenzie per attivare una serie di Contextual Solutions premium, su misura e subito disponibili, senza il bisogno di avere a che fare con contratti complicati e lunghi periodi di attesa.

Mentre le pratiche di Targeted Media-Buying evolvono in risposta al calo di importanza dei cookie di terze parti, il 54% degli esperti di marketing pianifica di aumentare l'uso dei Contextual Data nelle loro campagne.

