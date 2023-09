ClickHouse annuncia il lancio di ClickPipes: un servizio di ingestione continua dei dati per ClickHouse Cloud

Concentrandosi inizialmente su fonti di streaming come Apache Kafka, Confluent Cloud e Amazon MSK, ClickPipes semplifica le pipeline di dati per l'analisi in tempo reale.

SAN FRANCISCO: ClickHouse Inc., creatore del popolare database colonnare open-source progettato per l'analisi in tempo reale, annuncia oggi la disponibilità generale di ClickPipes, che collega fonti di dati esterne direttamente a ClickHouse Cloud. ClickPipes consente agli utenti di creare pipeline di dati continue in pochi clic e viene lanciato con integrazioni per Confluent Cloud, Amazon MSK e Apache Kafka, con l'intenzione di aggiungerne altre.

"La creazione di pipeline di dati affidabili può essere un compito noioso. Fornendo un'esperienza di ingestione continua facile da usare per ClickHouse Cloud, gli utenti possono ora concentrarsi su ciò che conta davvero: estrarre insight dai loro dati", afferma Aaron Katz, co-fondatore e CEO di ClickHouse, Inc. "Oltre ai connettori esistenti, ClickPipes rappresenta per ClickHouse Cloud anche la base di un'esperienza di ingestion serverless. Questo ci permetterà di espandere l'elenco dei connettori disponibili per essere sicuri di metterci nei panni degli utenti".

ClickHouse Cloud è stato lanciato nel dicembre 2022 come servizio cloud completamente gestito e si basa sulla tecnologia open source di analisi in tempo reale utilizzata da aziende come eBay, Uber e Disney durante la produzione. Essendo un database in grado di elaborare miliardi di eventi al secondo, è stato rapidamente adottato da un'ampia fascia di aziende, tra cui quelle che si occupano di osservabilità, streaming e marketing. Ora, con il lancio di ClickPipes, l'azienda svela un modo per consentire alle aziende, come l'80 percento delle aziende Fortune 100 che usa Apache Kafka - di collegare le sorgenti di dati in streaming al database più veloce ed efficiente in termini di risorse per applicazioni e analisi in tempo reale.

Le caratteristiche principali di ClickPipes includono:

la creazione di pipeline facile e intuitiva che riassume la complessità dell'onboarding dei dati. Con un flusso che richiede meno di un minuto per selezionare l'origine e il formato dei dati, mettere a punto lo schema e impostare un ClickPipe.

Ingestione completamente gestita tramite pipeline altamente disponibili che movimentano continuamente i dati senza bisogno di una supervisione manuale.

Un'infrastruttura scalabile che offre la flessibilità necessaria per gestire volumi di dati crescenti alla "velocità di ClickHouse", in modo che i sistemi possano gestire senza problemi le richieste future.

Il GA di ClickPipes segue un anno di slancio commerciale e di espansione della piattaforma ClickHouse Cloud. L'azienda ha recentemente annunciato il debutto della piattaforma proprietaria con table engine SharedMergeTree, che migliora la performance di ClickHouse Cloud, e la sua offerta cloud completamente gestita è ora disponibile su Google Cloud Platform e Amazon Web Services.

ClickHouse Cloud offre un periodo di prova di 30 giorni che comprende 300 crediti di utilizzo gratuiti. Per iniziare, iscriversi qui.

