LESSENGERS inizia la produzione in volumi di AOC e ricetrasmettitori da 800G - che incorporano la tecnologia di "cablaggio ottico diretto" - per i cluster AI/ML e le Hyperscale Data Center Operations

Gli ultimi progressi nella progettazione dei componenti ottici offrono numerosi vantaggi operativi ed economici

GLASGOW, Scozia: LESSENGERS Inc., fornitore di componenti ottici innovativi basati sulla sua tecnologia brevettata di "direct optical wiring" (DOW), ha annunciato oggi che il suo nuovo prodotto ricetrasmettitore 800G (800G OSFP SR8), inizierà la produzione in volumi nel quarto trimestre del 2023 e inizierà la spedizione ai clienti. DOW è una tecnologia di guida d'onda rivestita d'aria basata su polimeri, particolarmente utile per le interconnessioni ottiche nei data center e negli ambienti di elaborazione ad alte prestazioni.

DOW collega i dispositivi fotonici attivi, come diodi laser o fotodiodi, direttamente alla fibra ottica, fornendo una connettività di segnali ottici ad alta densità e ad alta velocità tra switch, server e altri dispositivi all'interno del data center o dei cluster HPC.

LESSENGERS Inc.

Taeyong Kim, Ph.D

Chief Marketing Officer

+82-10-6549-7654

taeyong.kim@lessengers.com

Fonte: Business Wire

