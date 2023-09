WIN SOURCE rafforza la propria posizione come azienda leader nella distribuzione globale di prodotti di elettronica

I valori e le strategie dell'azienda la posizionano fra le aziende leader del settore

SHANGHAI, Cina: Come azienda leader globale nella fornitura di componenti elettrici, WIN SOURCE ha rafforzato la propria posizione tra le aziende leader del settore con un nuovo ranking sull'elenco Top 50 Electronics Distributors per il 2023 di SourceToday. WIN SOURCE si è classificata 18esima quest'anno, rispetto al 30esimo posto del 2022 , evidenziando la propria rapida crescita aziendale e aumento di influenza nel settore della distribuzione di prodotti di elettronica.

L'azienda considera il ranking molto positivo che ha ottenuto come riconoscimento del proprio impegno continuo verso i clienti, pratiche aziendali più sostenibili e sviluppo tecnologico costante. Integrando i propri valori aziendali nelle strategie di business, WIN SOURCE ha gettato le fondamenta per costruire relazioni di fiducia e per espandere la propria presenza.

"Siamo felici di venire riconosciuti come una delle aziende migliori per la distribuzione di prodotti di elettronica in tutto il mondo", ha commentato il CEO di WIN SOURCE, Ethan Tsai. "Questo traguardo raggiunto dimostra il nostro impegno per ottimizzare ogni aspetto dell'esperienza del processo di produzione e distribuzione, dalla fase di acquisto a quella di consegna e oltre".

L'approccio di WIN SOURCE sempre incentrato sui clienti è cruciale per il suo modo di operare. L'azienda può distribuire componenti di qualità a prezzi competitivi tramite un servizio trasparente, rapido e su misura, così da aiutare i business nei loro percorsi di crescita. Grazie a un inventario enorme, con oltre 1 milione di SKU, i clienti possono accedere con facilità a tutte le parti di cui hanno bisogno.

"La nostra missione è di semplificare la ricerca e acquisto per i produttori di elettronica di tutto il mondo", ha riferito Tsai. "Rendendo più semplice il lavoro dei nostri clienti, loro possono concentrare più risorse sui propri prodotti e soluzioni innovative che si basano sui nostri componenti".

Oltre al servizio clienti, WIN SOURCE crede che l'adozione di pratiche sostenibili sia cruciale per il successo aziendale negli anni a venire. L'azienda lavora attivamente per trasformare i propri stabilimenti e operazioni così da diminuire il proprio impatto ambientale. Da edifici più sostenibili e sistemi per i dati più efficienti a livello energetico, così come processi digitalizzati senza più bisogno di documenti di carta, WIN SOURCE sta indicando la strada per avere processi di produzione e distribuzione più sostenibili. Anche i dipendenti devono sottostare del training regolare sui principi alla base della sostenibilità aziendale.

Accettando le nuove tecnologie e usandole al meglio, WIN SOURCE è in grado di continuare a crescere, seguendo l'onda del suo periodo positivo. L'azienda usa al meglio il potere dei processi di data analytics e di automatizzazione per migliorare l'efficienza, i piani di sviluppo e la scalabilità in tutti i suoi business in crescita.

"Il processo di trasformazione digitale ci consente di migliorare la qualità della customer experience, preparando al tempo stesso le nostre operazioni per gli scenari futuro", ha evidenziato Tsai.

L'approccio digitale di WIN SOURCE unisce l'automatizzazione dell'elaborazione degli ordini e del tracciamento con un approccio di account management molto specifico. Questa strategia fornisce sia i benefici di una piattaforma tecnologica avanzata, sia di un tocco più umano e su misura. Mentre l'azienda prosegue la sua crescita, nuove tecnologie consentiranno di scalare senza dover compromettere la qualità del servizio oppure danneggiare l'ambiente.

Con la propria strategia bilanciata, WIN SOURCE ha raggiunto oltre 600 milioni di dollari di entrate nello scorso anno (un aumento del 57% rispetto al 2021). La sua presenza globale ora si espande in sei paesi diversi tra Nord America, Europa e Asia. Unendo le forze con oltre 3000 aziende produttrici, il network di produzione di WIN SOURCE può soddisfare ogni ambito dell'industria elettronica.

Tsai ritiene che l'asset più importante di WIN SOURCE siano le persone che lavorano per l'azienda. "I nostri dipendenti portano avanti i nostri valori ogni giorno con il loro lavoro e sono la ragione per cui possiamo continuare a innovare e crescere", ha riferito. "Le loro competenze e il loro impegno fanno la differenza per i nostri clienti e partner di tutto il mondo".

Essendo un'azienda focalizzata sui propri obiettivi, WIN SOURCE misura il successo che ottiene non solo in base ai guadagni e ai ranking, ma anche per l'impatto positivo che è capace di generare. Tsai conclude dicendo che: "Faremo sempre del nostro meglio per essere dei partner globali responsabili, aiutando i business dei nostri clienti e lavorando per un futuro più sostenibile".

