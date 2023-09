L'impianto produttivo di batterie di Hithium ottiene la certificazione di neutralità carbonica

Il riconoscimento internazionale si basa sulla valutazione dell'impronta di carbonio e delle compensazioni di qualità elevata dello stabilimento

L'azienda punta ad arrivare entro il 2035 alla neutralità carbonica in tutta la filiera

XIAMEN, Cina: Lo stabilimento produttivo di batterie stazionarie di Hithium, situato presso la sede dell'azienda a Xiamen, in Cina, ha ottenuto la certificazione di neutralità carbonica PAS 2060 (numero della certificazione: 0412TZH01106) riconosciuta a livello globale. Basato su metodologie consolidate, in base a TÜV Süd, nei casi appropriati questo standard di certificazione calcola l'impronta di carbonio degli stabilimenti (utilizzando ad esempio il GHG-Protocol e la norma ISO 14064) e, dove necessario, valuta l'impatto delle certificazioni di compensazione carbonica di qualità elevata rilasciati da progetti per il clima (tra cui CDM, JI, GS e VCS).

Essendo uno dei primi impianti produttivi di batterie in Cina a ottenere questa certificazione, secondo le intenzioni dell'azienda il sito diventerà un benchmark per il settore dell'accumulo energia e migliorerà lo standard per la produzione sostenibile.





