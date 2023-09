Una ricerca effettuata da COGNANO con co-autori da Google ed effettuata su un data set di larga scala di antigeni degli anticorpi è stata accettata da NeurIPS 2023

Un nuovo dataset per prevedere le interazioni degli antigeni degli anticorpi, pubblicato durante la prestigiosa conferenza sul machine learning NeurIPS 2023, aiuterà i processi di scoperta e sviluppo con IA per nuovi farmaci

KYOTO, Giappone: Gli anticorpi rappresentano la modalità terapeutica più importante nei processi di scoperta e sviluppo dei nuovi farmaci perché non esiste una sostanza in grado di legarsi alle molecole target (antigeni) in modo così preciso e forte come gli anticorpi. Gli organismi viventi possono produrre una serie di anticorpi molto diversi, derivati dai geni, in quantità illimitate che permetterebbero in teoria di effettuare ricerche per trovare anticorpi efficaci in base a grandi raccolte di geni degli antibody-encoding in vivo.

COGNANO, Inc.

Akihiro Imura, +81-75-741-6962

cognano@cognano.co.jp

Fonte: Business Wire

