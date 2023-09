European DataWarehouse presenta la 2° edizione degli Annual Data Quality Awards

BERLINO: European DataWarehouse (EDW) ha presentato oggi la sua seconda edizione dei Data Quality Awards durante l'evento 2023 TSI Congress a Berlino.

Quest'anno EDW ha presentato due premi; uno per la categoria Best Data Quality – Deal of the Year (2022-2023), assegnato a UniCredit Bank AG per la loro operazione commerciale riguardante Rosenkavalier 2008 GmbH e uno per la categoria Best ESG Data Quality – Deal of the Year (2022-2023), che è stato assegnato ad Arval Service Lease per il loro operazione commerciale riguardante FCT Pulse France 2022.

“Siamo molto fieri di aver vinto il premio di quest'anno nella categoria “Best Data Quality – Deal of the Year” assegnato dall'European DataWarehouse (EDW).

Fonte: Business Wire

