Quectel introduce il Modulo Cat 6 EM060K-EA LTE-Advanced

BELGRADO, Serbia: Quectel Wireless Solutions, azienda leader nel fornire soluzioni IoT, è felice di introdurre il Modulo Cat 6 EM060K-EA LTE-Advanced, disponibile per i mercati EMEA, APAC e Brasile. Il modulo in questione, che è disponibile nel form factor M.2, misura 30.0mm x 42.0mm x 2.3mm e include lo Snapdragon® X12 LTE Modem di Qualcomm Technologies Inc; inoltre, adotta la tecnologia 3GPP Release 12 e supporta un picco di dati teorico di 300 Mbps in downlink e 50 Mbps in uplink. L'EM060K-EA può operare in un ampio range di temperature, dai -25 °C fino ai +75 °C, dispone di un EMEA SKU dedicato e di tecnologie per il risparmio energetico, così da assicurare da massimizzare i tempi di uptime.

Fonte: Business Wire

