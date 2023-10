Alphawave Semi ottiene la certificazione Great Place to WorkⓇ Certification™ per il 2023-24

L’azienda è stata certificata e ricertificata in sei Paesi dopo un anno di espansione e crescita

TORONTO: Alphawave Semi (LSE: AWE), leader mondiale nel settore della connettività ad alta velocità per l’infrastruttura tecnologica del mondo, oggi ha annunciato il suo stato di eccezionale luogo di lavoro certificato – attestato dal marchio Certified™ – in Canada, India, Israele, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti. Questo è il secondo anno consecutivo in cui l’azienda è stata certificata in Canada e negli Stati Uniti, aggiungendo quattro altri Paesi nel 2023.

La certificazione arriva sulla scia di un anno di rapida crescita per Alphawave Semi, durante il quale l’azienda ha più che quadruplicato il personale, ha aumentato i ricavi di oltre il 100% su base annua e ha continuato a fornire tecnologia avanzata ai suoi clienti nel mondo.

