Dexcom conferma la leadership globale nel monitoraggio continuo del glucosio (CGM) con nuovi dati clinici presentati all'EASD

Lo studio COMISAIR è oggi lo studio prospettico dal mondo reale con dispositivi CGM più lungo mai condotto, e dimostra la riduzione significativa e continua dell'emoglobina glicata (HbA1c) per i pazienti che utilizzano il CGM in tempo reale per sette anni.1

I nuovi dati mostrano che il sistema CGM Dexcom ONE apporta un aumento clinicamente significativo nel time in range, riduzione di HbA1c e migliore controllo glicemico per gli utenti con diabete di tipo 2.2

Sulla base di un recente studio condotto su 96 donne in gravidanza presentato all'EASD 2023, Dexcom G7 e Dexcom G6 sono oggi gli unici sistemi CGM disponibili sul mercato con studi clinici che dimostrano che il CGM in tempo reale è accurato per l'uso in gravidanza per le donne con diabete di tipo 1, di tipo 2 e gestazionale. ‡,3,4

Mentre nuovi dati clinici continuano ad affermare che il CGM in tempo reale di Dexcom è fondamentale per la gestione ottimale del diabete, Dexcom sta lanciando nuovi sistemi di somministrazione automatica dell'insulina e favorendo la rapida espansione dell'accesso al CGM a livello globale.

SAN DIEGO: DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM), il leader globale nel monitoraggio continuo della glicemia in tempo reale per persone affette da diabete, ha annunciato oggi i risultati di un nuovo studio clinico che dimostrano ulteriormente i vantaggi dell'utilizzo del CGM e ha offerto ulteriori dettagli sul suo sempre più ampio portafoglio di dispositivi per la somministrazione automatica di insulina al 59esimo Meeting annuale della European Association for the Study of Diabetes, che svolge dal 2 al 6 ottobre 2023 ad Amburgo, in Germania.

Il leader nel CGM in tempo reale e la scelta ottimale per la somministrazione automatica di insulina

Nuovi risultati dallo studio COMISAIR della durata di sette anni, lo studio prospettico dal mondo reale sul CGM più lungo mai condotto, dimostra una riduzione significativa e continua della HbA1c con l'uso del CGM in tempo reale da parte di persone affette da diabete di tipo 1. Indipendentemente dal metodo di somministrazione dell'insulina, mediante iniezioni multiple giornaliere o terapia con pompa insulinica, il CGM in tempo reale permette una riduzione maggiore e statisticamente significativa dell'HbA1c rispetto all'automonitoraggio glicemico nell'arco di sette anni.* Lo studio COMISAIR inoltre dimostra un'ulteriore riduzione sostanziale dell'HbA1c quando il CGM in tempo reale viene collegato a un sistema di somministrazione automatica dell'insulina, nella fattispecie Tandem Control IQ.† Inoltre, lo studio ha dimostrato elevata aderenza al CGM nei sette anni, a prescindere dal metodo di somministrazione di insulina, pari all'88,8% per i pazienti che hanno utilizzato il CGM e iniezioni giornaliere multiple e al 91,9% per quelli che hanno utilizzato il CGM e l'AID (Automated Insulin Delivery, somministrazione automatica di insulina o pompa insulinica).‡

Con gli ultimi dati dallo studio COMISAIR che hanno riaffermato l'efficacia dell'AID nel migliorare la gestione del diabete, Dexcom continua a rafforzare la sua posizione di sistema CGM più connesso al mondo, annunciando il prossimo lancio del sistema CGM Dexcom G7 con la pompa insulinica Tandem t:slim X2 prima della fine dell'anno negli Stati Uniti e in diversi mercati in tutta Europa e nella regione Asia-Pacifico. Questa notizia fa seguito alla recente introduzione nel Regno Unito e in Germania del dispositivo Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System connesso al Dexcom G6.

“Il leader indiscusso nella connettività, Dexcom alimenta in sicurezza sistemi di AID da oltre 1 milione di anni in termini di utilizzo cumulativo da parte dei pazienti”, ha dichiarato Jake Leach, vice presidente esecutivo e direttore delle operazioni presso Dexcom. “Da più di un decennio la connettività è la nostra priorità, il che significa che i nostri sistemi CGM sono ottimizzati per connettersi facilmente con partner sanitari digitali per la somministrazione di insulina di ogni tipo, dando agli utenti libertà di scelta nel loro percorso diabetico e rendendo Dexcom la scelta ottimale per l'AID”.

Il marchio CGM per persone con diabete di tipo 2

Oltre ai risultati positivi provenienti dallo studio COMISAIR, un nuovo studio monocentrico guidato dalla Dott.ssa Jackie Elliot, PhD, FRCP, dimostra che l'utilizzo del sistema CGM Dexcom ONE da parte di persone con diabete di tipo 1 e tipo 2 che assumono insulina intensiva o basale porta a una riduzione significativa dell'HbA1c.2 Lo studio prospettico Dexcom ONE dimostra che l'utilizzo di Dexcom ONE in soggetti con diabete di tipo 2 ha ridotto l'HbA1c dal 10,1% all'8,5% nell'arco di tre mesi e ha ridotto ulteriormente l'HbA1c a 8,3% a sei mesi.

Finanziando e sostenendo nuovi studi che esplorano l'efficacia del CGM in tempo reale tra soggetti con diabete di tipo 2, Dexcom sta lavorando per migliorare l'accesso ed estendere il rimborso per un maggior numero di persone in tutto il mondo, dando loro gli strumenti necessari per migliorare la salute del metabolismo, condurre una vita più sana e fermare la progressione della malattia.

“Sostenere l'accesso alla tecnologia CGM in tempo reale per le persone con tutti i tipi di diabete è essenziale alla nostra missione in Dexcom”, ha dichiarato Alex Moussa, vice presidente senior e general manager di EMEA e LATAM presso Dexcom. “Con Dexcom G7, Dexcom G6 e Dexcom ONE, abbiamo il portafoglio più completo di sistemi CGM per le persone con tutti i tipi di diabete e continuiamo a lavorare per ampliare l'accesso alle nostre tecnologie che cambiano la vita. Recentemente abbiamo celebrato lanci di prodotti e cambiamenti ai criteri di rimborso che rendono il CGM più accessibile in Argentina, Australia, Belgio, Bulgaria, Francia e Giappone. Siamo consapevoli dei risultati straordinari del CGM in tempo reale. È la tecnologia che merita chiunque conviva con il diabete”.

I sistemi CGM per l'utilizzo in gravidanza

Un nuovo studio condotto dalla Dott.ssa Carol Levy, MD, è stato presentato all'EASD, e dimostra la precisione di Dexcom G7 in gravidanza in tutti i giorni in cui è indossato il sensore e in tutti i range di glucosio per le donne in gravidanza con diabete di tipo 1, tipo 2 e gestazionale.||,3 Dexcom G7 e Dexcom G6 sono gli unici sistemi CGM attualmente disponibili sul mercato con studi clinici che dimostrano che il CGM in tempo reale è accurato quando viene utilizzato da persone con diabete di tipo 1, tipo 2 e gestazionale in gravidanza.3,4 Oltre allo studio di precisione in gravidanza del Dexcom G7, la Dott.ssa Levy ha anche esaminato il protocollo e gli obiettivi dello studio dalla ricerca AiDAPT condotta da Helen Murphy, MBBChBAO, MD, FRACP, il più grande trial di controllo randomizzato di un sistema AID rispetto alla normale somministrazione di insulina in donne in gravidanza con diabete di tipo 1 e i primi risultati dimostrano che le donne che utilizzano l'AID passano molto più tempo nel range glicemico ottimale rispetto a quelle che non utilizzano l'AID.5

Sessioni informative Dexcom all'EASD 2023

Leading the Way Through the Diabetes Journey for HCPs and Patients

Lunedì 2 ottobre 2023, 13:30-15:00 CEST, Mumbai Hall

Relatore: Bernhard Kulzer, MD, PhD

Dexcom G7: The German perspective

Dexcom G7: The German perspective Relatore: Jan Soupal, MD, PhD

Dexcom real-time CGM clinical outcomes: The 7-Year COMISAIR data

Dexcom real-time CGM clinical outcomes: The 7-Year COMISAIR data Relatore: Carol Levy, MD, CDCES

Dexcom CGM in pregnancy: Outcomes and accuracy – the AiDAPT study and G7 accuracy

Dexcom CGM in pregnancy: Outcomes and accuracy – the AiDAPT study and G7 accuracy Relatore: Jackie Elliott, PhD, FRCP

Dexcom ONE: Real-world outcomes and new innovative technologies

Leading the Way with Accuracy and Connectivity

Martedì 3 ottobre 2023, 14:45-15:15 CEST, Spotlight Theatre

Relatore: Partha Kar​, MBBS, MD, FRCP

Updates to new NICE technology assessment for AID systems

Dexcom G7 and Tandem Control IQ, coming soon

Updates to new NICE technology assessment for AID systems Dexcom G7 and Tandem Control IQ, coming soon Relatore: Jan Soupal, MD, PhD

New data on 7-year COMISAIR outcomes

Real-time CGM is the technology that provides safety, convenience and precision to diabetes management

Leading the Way with the Most Device Features Designed to Support Diabetes-Related Safety and Efficacy

Venerdì, 6 ottobre 2023, 10:00-10:30 CEST, Spotlight Theatre

Relatore: Tadej Battelino, MD, PhD

Cognitive decline and working memory complications associated with lower time in range

How CGM and AID systems can be used more effectively in various patient populations to improve outcomes​

Cognitive decline and working memory complications associated with lower time in range How CGM and AID systems can be used more effectively in various patient populations to improve outcomes​ Relatore: Sufyan Hussain, MA, MB BChir, MRCP, PhD

Dexcom G7 has the most device features designed to support diabetes related safety and efficacy

Dexcom G7 is simple to start, easy to use and helps lower the burden of diabetes management

Dexcom G7 has exceptional accuracy for better informed treatment decisions

Per maggiori informazioni su queste presentazioni e per registrare la propria partecipazione virtuale alla conferenza, visitare https://easd.org.

Informazioni su DexCom, Inc.

DexCom, Inc. consente alle persone di assumere il controllo del diabete in tempo reale attraverso innovativi sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM). Con sede centrale a San Diego, in California, e sedi operative in Europa e in parti dell'Asia-Pacifico, Dexcom si è affermata come leader nella tecnologia per la cura del diabete.

*7,1% (MDI+rtCGM) vs. 7,7% (MDI+SMBG). †6,6% (AID – Tandem Control IQ) vs. 7,7% (CSII+SMBG). ‡88,8±7% (MDI+CGM) e 91,9±4,1% (AID+CGM). ||Dexcom G7 overall accuracy in pregnancy as measured by %20/20 agreement rate was 92.5% for all women with diabetes (T1, T2 and GDM).

1 Soupal, J. Dexcom rtCGM clinical outcomes: The 7-Year COMISAIR data. Presentato all'EASD, 2023; 2 ottobre. Amburgo, Germania. 2 Elliott, J. Dexcom ONE: Real-world outcomes and new innovative technologies. Presentato all'EASD, 2023; 2 ottobre. Amburgo, Germania. 3 Levy, C. Dexcom CGM in pregnancy: Outcomes and accuracy – the AiDAPT study and G7 accuracy. Presentato all'EASD, 2023; 2 ottobre. Amburgo, Germania. 4 Castorino K, et al. Performance of the Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring System in Pregnant Women with Diabetes. Diabetes Technol Ther. 2020;22(12):943-947. 5 Murphy, H. Studio AiDAPT. Presentato all'ADA, 2023; 25 giugno. San Diego, CA; USA.

Dexcom, Dexcom Follow, Dexcom Clarity e Dexcom Share sono marchi di fabbrica registrati di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e possono essere registrati in altri Paesi.

