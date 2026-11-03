L'appuntamento con gli sconti del Black Friday, previsto tra venerdì 27 e lunedì 30 novembre 2026, si conferma un evento centrale nelle strategie di consumo in Italia. Secondo i risultati della Black Friday Survey 2026 condotta da PwC su un campione di 8.000 consumatori in quattro Paesi (Germania, Irlanda, Italia e Turchia), ben 9 italiani su 10 (il 94%) dichiarano l'intenzione di effettuare acquisti durante il fine settimana di promozioni. Il dato italiano supera sensibilmente la media complessiva dei Paesi analizzati, fermarsi all'89%. Nello specifico, il 55% degli intervistati italiani ha già programmato con certezza le proprie spese, mentre il 39% deciderà in base all'attrattività delle offerte finali.

L'orientamento all'acquisto si scontra tuttavia con un approccio prudente nella gestione della spesa. La previsione di budget medio individuale in Italia si attesta a 260 euro, valore inferiore di circa il 20% rispetto alla media di 330 euro registrata negli altri Paesi presi in esame. Per il 60% dei consumatori italiani la disponibilità economica allocata per l'evento rimarrà invariata rispetto a quella del 2025, a dimostrazione di un controllo rigoroso del portafoglio in un contesto di attenzione al costo della vita.

L'evento promozionale si consolida inoltre come leva fondamentale per l'ottimizzazione degli acquisti festivi: il 78% degli italiani sfrutterà le sanzioni del periodo per acquistare in anticipo una parte o la totalità dei regali di Natale. Sul fronte dei canali di vendita, il commercio elettronico mantiene la leadership assoluta ripartendo le preferenze per il 64% complessivo degli acquisti online: in particolare, il 51% degli acquirenti opterà per la spedizione a domicilio, mentre il 13% sceglierà la modalità click & collect con ritiro fisico nel punto vendita.