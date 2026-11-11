In un contesto economico segnato dall'incertezza finanziaria, le occasioni di incontro e le uscite con i propri gruppi di amici si trasformano in una voce di spesa complessa da calibrare. Il fenomeno prende il nome di "Friendship Tax", ovvero la spesa extra sostenuta pur di non rinunciare alla vita sociale. Secondo lo studio condotto da SumUp in collaborazione con YouGov su scala europea, il 19% degli italiani ha speso più del previsto nel 2026 per prendere parte a un'uscita di gruppo, quota che sale al 26% tra i giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni.

La gestione del denaro in contesti collettivi genera un evidente imbarazzo sociale: il 45% degli intervistati fatica ad ammettere che un programma è troppo costoso, ed il 34% arriva a pagare più della propria quota pur di evitare discussioni sul conto. Questa dinamica porta oltre un italiano su tre (35%) a modificare, rifiutare o cancellare regolarmente la propria partecipazione a eventi sociali per ragioni di budget. La fascia dei Millennial (35-44 anni) risulta la più penalizzata, con un 48% che rinuncia ai programmi e un 55% che vive con forte imbarazzo la gestione dei conti di gruppo, compensando con la ricerca di attività gratuite o a basso costo (52%) e l'uso di promozioni o cashback (50%).

Il report evidenzia inoltre un netto gender gap nella socialità: le donne tendono a rifiutare gli inviti per ragioni di costo molto più frequentemente rispetto agli uomini (38% contro il 27%). Durante le uscite, il 46% delle donne tende a ordinare meno per evitare extra ed il 51% fatica a chiedere la restituzione di una spesa anticipata per un amico. Nel confronto internazionale europeo, l'Italia (35% di rinunce) si posiziona in linea con Spagna e Irlanda (36%), alle spalle della Francia (45%), ma con tassi d'impatto superiori rispetto a Regno Unito (29%) e Germania (20%).

Come sottolineato da Umberto Zola, Direttore Performance Marketing di SumUp, per superare i freni e l'imbarazzo legato alla differenza di reddito all'interno delle comitive cresce il ricorso alle tecnologie finanziarie digitali. Tra i consumatori italiani, il 45% considera la tracciabilità delle spese la funzione più rilevante di un conto, con il 29% che si dichiara più consapevole del proprio budget utilizzando carte, smartphone o wallet digitali rispetto al contante, supportato da notifiche istantanee, report settimanali e strumenti di cashback.