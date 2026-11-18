AMD compie un nuovo salto evolutivo nell'infrastruttura dei data center moderni annunciando la disponibilità generale dei processori per server AMD EPYC “Venice” di 6ª generazione, basati sulla inedita architettura “Zen 6” e progettati per sostenere la nuova ondata di carichi di lavoro enterprise, cloud e di intelligenza artificiale agentica. Il portafoglio, già in fase di distribuzione presso i principali produttori hardware internazionali e integrato nello stack infrastrutturale di Microsoft Azure e Oracle Cloud Infrastructure (OCI), nasce per offrire soluzioni ottimizzate in base allo specifico workload, garantendo prestazioni fino a 2,2 volte superiori rispetto alla concorrenza e consentendo di eseguire nei carichi di AI agentica fino a circa 3,3 volte più agenti per watt.

L'architettura della nuova generazione EPYC “Venice” è stata calibrata per rispondere con precisione alle diverse esigenze computazionali dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale contemporanea, coprendo in modo mirato i servizi general-purpose, i nodi host dedicati all'orchestrazione delle GPU e gli ambienti sandbox isolati destinati all'esecuzione sicura degli agenti autonomi. Parallelamente al lancio per i data center, AMD ha ampliato la propria offerta presentando la serie EPYC Embedded 9006, una linea di processori ad alte prestazioni equipaggiata fino a 256 core e connettività di nuova generazione, pensata specificamente per apparecchiature di test dei semiconduttori, sistemi di sicurezza di rete e storage enterprise con una garanzia di disponibilità commerciale estesa fino a sette anni.