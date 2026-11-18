Nel primo semestre del 2026 le comunicazioni elettroniche in Italia registrano una progressiva e profonda trasformazione tecnologica, segnata dal sorpasso e dalla diffusione capillare delle connessioni a banda ultraveloce a discapito delle vecchie infrastrutture in rame. È quanto emerge dall'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'AGCOM aggiornato a giugno 2026, che fotografa un mercato della rete fissa stabile nel volume complessivo ma in forte evoluzione qualitativa, con 20,36 milioni di linee complessive (-0,4% sul trimestre precedente e stabili su base annua).

Il processo di dismissione del rame procede a ritmi serrati: le linee tradizionali si sono ridotte di 175 mila unità nel trimestre e di oltre 646 mila in un anno, registrando un calo complessivo di quasi 2,9 milioni dal giugno 2022. A compensare questa contrazione sono le tecnologie avanzate: le linee FTTH (Fiber to the Home) crescono di 243 mila unità nel trimestre e di 1,14 milioni su base annua, raggiungendo il 37,5% delle linee complessive (+4,4 milioni rispetto al 2022). Pur flettendo su base annua (-827 mila linee), gli accessi FTTC mantengono una quota importante pari al 38,9%, mentre il Fixed Wireless Access (FWA) sale a circa 2,78 milioni di accessi (+298 mila in un anno). Questa evoluzione tecnologica si riflette direttamente sulle prestazioni: le linee con velocità pari o superiori a 100 Mbit/s sono balzate dal 65,2% dell'85,3% in quattro anni, mentre quelle con capacità trasmissiva $\ge 1 \text{ Gbit/s}$ sono passate dal 14,7% al 38,9%. In parallelo, il traffico medio giornaliero nel primo semestre del 2026 è cresciuto del 15,7% rispetto al 2025 e del 62,6% rispetto al 2022, con un consumo unitario per linea broadband che ha raggiunto 11,68 GB al giorno (+58,7% sul 2022).

Sul fronte della concorrenza nella rete fissa (broadband e ultrabroadband), TIM si conferma il maggiore operatore con il 32,3%, seguito da Fastweb+Vodafone (28,4%), Wind Tre (14,8%), Sky Italia (4,8%), Eolo (3,5%), Iliad (2,9%) e Tiscali (2,5%), con Iliad e Sky Italia in crescita di 0,7 punti percentuali su base annua e gli operatori minori attestati al 10,6%. Nel segmento specifico della fibra FTTH, in crescita annua del 17,5%, la leadership spetta a Fastweb+Vodafone con il 28,4%, seguita da TIM (27,1%), Wind Tre (15,5%), Iliad (7,4%) e Sky Italia (6,5%).

Nel settore della rete mobile, a fine giugno 2026 le SIM attive (Human e M2M) raggiungono i 112 milioni, trainate dalla crescita delle M2M (+540 mila nel trimestre). Considerando il solo segmento delle SIM “human” (85,2% residenziali e per oltre il 91,2% prepagate), Fastweb+Vodafone guida il mercato con il 25,2%, seguita da Wind Tre (23,6%), TIM (22,2%) e Iliad, che grazie a una crescita di 0,8 punti percentuali su base annua si attesta al 16,1%, precedendo PostePay (5,6%), CoopVoce (3,0%) e Lyca Mobile (1,4%).