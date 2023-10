MSCI completa l’acquisizione di Burgiss

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), leader mondiale nel settore degli investimenti che sviluppa servizi e strumenti di supporto a processi decisionali critici, oggi ha annunciato di avere completato l’acquisizione di The Burgiss Group, LLC (“Burgiss”), leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, di analisi e dei dati per investitori in attività private.

L’acquisizione era stata originariamente annunciata il 14 agosto 2023.

Henry Fernandez, Presidente del CdA e Amministratore delegato MSCI, ha così commentato: “Siamo estremamente lieti di avere completato questa acquisizione. Integrando Burgiss, MSCI amplierà e rafforzerà in misura sostanziale le proprie soluzioni nei vari segmenti dei clienti e nel corso di questo processo promuoveremo una maggiore trasparenza per investitori in attività private”.

