Un oro nella categoria Cybersecurity per Regula in occasione del 2023 Merit Technology Awards

RESTON, Virginia: Regula, azienda che sviluppa a livello globale soluzioni di verifica dell’identità e dispositivi forensi, ha ottenuto il riconoscimento 2023 Merit Technology Awards. Essendo stata nominata per la prima volta, Regula ha vinto il massimo onore – l’oro nella categoria Cybersecurity.

Merit Awards, un programma indipendente che offre riconoscimenti in settori globali, al momento di determinare i vincitori valuta l’impatto delle aziende nominate sui rispettivi mercati. Regula ha eccelso nella Cybersecurity, una delle sottocategorie del Technology Awards.

“Sviluppando hardware e software per la verifica biometrica e di documenti, stiamo combattendo attivamente le minacce in crescita, insieme alle imprese che offrono soluzioni per la sicurezza informatica.

Fonte: Business Wire

