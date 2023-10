SLB lancia soluzione di classificazione e selezione dello stoccaggio del carbonio

Il nuovo servizio promuoverà una crescita più rapida di progetti di stoccaggio del carbonio più sicuri e più economici

ABU DHABI: SLB (NYSE: SLB) lancia in data odierna una soluzione di classificazione e selezione dello stoccaggio del carbonio che consoliderà la fiducia nelle decisioni di selezione dei siti sulla base dell'analisi scientifica dell'integrità e del potenziale economico di lungo periodo di una data risorsa.

La soluzione aiuta i clienti a evitare siti di stoccaggio subottimali con fattori di rischio che possono comportare perdite di tempo e risorse preziosi, nonché ridurre le probabilità che un progetto di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS) raggiunga la fase di decisione finale di investimento.

"La tecnologia CCUS rappresenta una delle opportunità di riduzione delle emissioni più immediate, ma è necessaria un'espansione di scala di 100-200 volte in meno di trent'anni per garantire l'impatto atteso in termini di emissioni globali zero", ha commentato Frederik Majkut, vicepresidente senior delle soluzioni per carbonio della divisione New Energy di SLB.

