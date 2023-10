Lineage rileva le attività di magazzino e di e-commerce di Burris Logistics

L'acquisizione di otto strutture rafforza la rete di Lineage in tutti gli Stati Uniti orientali e nel Midwest, offrendo ai clienti maggiore accesso a soluzioni complete di magazzini refrigerati

La combinazione migliora il commercio online esistente di Lineage e l'attività di fornitura diretta al consumatore che già serve oltre 100 clienti

NOVI, Mich.: Lineage Logistics ("Lineage" o la "Società"), uno dei maggiori fornitori al mondo di soluzioni integrate e di REIT industriali a temperatura controllata, oggi ha annunciato l'acquisizione di otto strutture da Burris Logistics (“Burris”), importante distributore di alimentari a temperatura controllata. I termini finanziari della transazione non sono stati divulgati.

L'aggiunta di queste strutture per lo stoccaggio a freddo alla rete di magazzini di Lineage fornirà quasi 1,3 milioni di piedi quadrati di capacità e circa 115.000 postazioni di pallet in tutte le strutture di Lakeland, Florida; Jacksonville, Florida; McDonough, Georgia; Edmond, Oklahoma; New Castle, Delaware; Waukesha, Wisconsin; e Federalsburg, Maryland.

