Epsilon Group annuncia l'acquisizione di un centro tecnologico dei catodi LFP in Germania

L'acquisto fa seguito al recente investimento di Epsilon da 1,1 miliardo di dollari in India

MUMBAI, India: Epsilon Group, il principale produttore indiano di materiali per batterie, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo per l'acquisizione del centro tecnologico di materiali attivi catodici per batterie litio-ferro-fosfato (LFP) di Johnson Matthey a Moosburg, in Germania. I particolari finanziari dell'acquisizione non sono stati divulgati.

La struttura all'avanguardia vanta le migliori funzionalità nel settore e un organico esperto in chimica LFP, con capacità complete di sviluppo di prodotti e processi e un versatile impianto di qualificazione dei clienti progettato per verificare nuovi materiali per la produzione su ampia scala.

L'acquisizione consente a Epsilon l'ingresso sul mercato con materiale attivo catodico dalle alte prestazioni comprovate prodotto su scala.

John Tews

The Millerschin Group

jtews@millerschingroup.com

248-320-3814

Fonte: Business Wire

