Backlight ottiene la conformità SOC 2 per ftrack, la sua piattaforma di gestione di progetti creativi

ftrack raggiunge un traguardo significativo per la garanzia della sicurezza delle sue piattaforme di recensione dei media e gestione di processi di livello enterprise

BOSTON: La società globale di tecnologia per media e intrattenimento Backlight ha annunciato oggi che la sua pluripremiata piattaforma di gestione di progetti creativi, ftrack, ha raggiunto la conformità System and Organization Controls 2 (SOC 2) di tipo I. Gli utenti della piattaforma ftrack—ftrack Studio e ftrack Review—ora possono lavorare in tutta sicurezza, con la certezza che i loro progetti sono protetti dai rigorosi standard di protezione dei dati stabiliti dall'American Institute of CPAs (AICPA).

“Con l'addentrarci in un ambiente che richiede non solo innovazione, ma anche fiducia, ottenere la conformità SOC 2 è un traguardo importante per ftrack”, ha dichiarato Mikael Wahlberg, CTO, Backlight Creative.

Backlight Media Relations | media@backlight.co

Fonte: Business Wire

