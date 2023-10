Evolve Additive Solutions annuncia una partnership strategica con alphacam per offrire in Europa la produzione di parti con tecnologia STEP

La partnership consente la produzione distributiva di parti stampate utilizzando la tecnologia STEP, ampliando l'accesso a questo nuovo processo additivo a livello globale

MINNETONKA, Minn.: Evolve Additive Solutions, fornitore di soluzioni di stampa 3D industriale e inventore del trasformativo processo elettrofotografico termoplastico selettivo (STEP), annuncia una partnership strategica con alphacam GmbH per offrire parti prodotte con tecnologia STEP ai clienti in tutta Europa. Si tratta di un'innovativa tecnologia di produzione additiva che risolve i vincoli di produzione in termini di precisione, scalabilità e materiali di qualità ingegneristica imposti dalle altre tecnologie attualmente sul mercato. alphacam combinerà la sua vasta competenza nel settore, la lunga esperienza nella stampa di parti in plastica e le solide relazioni con i clienti mediante l'adozione della piattaforma Scaled Volume Production (SVP) di Evolve per produrre e consegnare parti termoplastiche completamente dense e ad alta fedeltà, con finiture superficiali e proprietà vicine a quelle dello stampaggio a iniezione.

Cheryl Hillman

Responsabile marketing senior, Evolve Additive Solutions

cheryl.hillman@evolveadditive.com

763-438-6569

Fonte: Business Wire

