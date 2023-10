"HD-PLC Alliance" rinominata "Nessum Alliance" mentre entra in una nuova epoca di applicazioni di comunicazione IoT su cavo e wireless (qualsiasi supporto)!

FUKUOKA, Giappone: HD-PLC Alliance ha annunciato di avere cambiato il proprio nome da "HD-PLC Alliance" a "Nessum Alliance" (di seguito "Alliance") per promuovere la nuova generazione di norme IEEE 1901 per le comunicazioni su cavo e wireless (qualsiasi supporto) per il settore IoT industriale.

Il quadro di riferimento di questo cambio di denominazione a "Nessum Alliance" è il seguente: dopo l’approvazione della tecnologia di comunicazione Panasonic, basata sulla tecnologia Wavelet OFDM PHY/MAC, sotto forma di Bozza 1.0 nell’ambito del gruppo di lavoro nel mese di agosto per la norma sulle comunicazioni di nuova generazione IEEE P1901c della IEEE Standards Association alla quale la Alliance e i suoi membri partecipano, Panasonic ha attuato un rebranding della tecnologia di comunicazione "HD-PLC" rinominandola "Nessum" il mese scorso.

Nessum Alliance Office

info@nessum.org

Fonte: Business Wire

