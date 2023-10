OpenX e Cedara insieme per diventare la prima piattaforma adtech ad offrire una soluzione programmatica completa per le emissioni delle campagne

La collaborazione offre agli acquirenti un percorso di fornitura sostenibile attraverso funzionalità di misurazione, riduzione e compensazione delle emissioni di carbonio totalmente integrate.

PASADENA, Calif.: OpenX Technologies, Inc., una delle principali piattaforme omnichannel nel settore dei servizi per l'offerta, oggi ha annunciato una storica collaborazione con Cedara, la Carbon Intelligence Platform. Con questa integrazione, OpenX diventa la prima azienda di pubblicità digitale a offrire la misurazione automatica delle emissioni delle campagne, la riduzione delle emissioni delle campagne e una soluzione di portafoglio di compensazione delle emissioni di carbonio su misura per le restanti emissioni delle campagne attraverso la piattaforma di Cedara.

Abbinando la riduzione delle emissioni dei media e le capacità di compensazione di Cedara con la posizione di OpenX di prima azienda adtech a zero emissioni, questa collaborazione guida l'iniziativa di sostenibilità del settore con le migliori soluzioni della categoria per quanto riguarda la misurazione e la riduzione delle emissioni sia a livello aziendale che nella distribuzione dei media.

Zoey Larsen

zoey.larsen@openx.com

Fonte: Business Wire

