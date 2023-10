Partnership strategica ABN AMRO e Motive Partners

ABN AMRO Bank NV ha annunciato oggi la sua partnership strategica con Motive Partners, una società di private equity leader a livello mondiale, che si concentra su investimenti sui capitali per la crescita e sui buyout in servizi finanziari e aziendali basati sulla tecnologia.

AMSTERDAM: La manovra dimostra l'impegno congiunto di due importanti investitori nel settore della tecnologia finanziaria a sostenere l'innovazione e la crescita continue nel panorama in continua evoluzione della tecnofinanza. Motive Ventures, il ramo di Motive Partners che si occupa di investimenti in fase iniziale, gestirà il fondo ABN AMRO Ventures (AAV), composto da 15 società in fase iniziale. Inoltre, ABN AMRO diventerà un importante investitore nei veicoli gestiti da Motive.

Con un calo dei finanziamenti nel settore dei servizi finanziari del 70% tra il 2021 e il 2022 e la riduzione dei programmi di investimento da parte di numerosi venture capitalist, Motive Partners e ABN AMRO tracciano una nuova rotta.

ABN Amro Ufficio stampa

pressrelations@nl.abnamro.com

Motive Partners

Sam Tidswell-Norrish, direttore generale

sam@motivepartners.com

Fonte: Business Wire

