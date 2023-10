Boomi presenta il programma rinnovato per partner OEM e di integrazione per software provider

Il programma ripensato offre ai software provider nuovi modi di accedere al mercato con Boomi e sviluppare la loro attività

I rivenditori di software indipendenti (ISV) e i fornitori di software as a service (SaaS) hanno la possibilità di integrare, rivendere o creare partnership grazie a nuovi pacchetti di integrazione preconfigurati per creare una maggiore facilità d’uso e time-to-value

CHESTERBROOK, Pennsylvania: Boomi™, azienda leader della connettività e automazione intelligenti, ha presentato oggi in occasione del suo Silicon Valley Boomi Partner Summit un nuovo programma per partner Boomi rivolto ai service provider, in grado di offrire un modo più rapido per accedere al mercato con Boomi, entrare in relazione con i clienti e aumentare la loro attività.

Kristen Walker

Comunicazioni aziendali globali

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320

Fonte: Business Wire

