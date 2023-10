Flatworld Solutions annuncia un nuovo logo e una dichiarazione di intenti

Il gigante dell'outsourcing globale aggiorna il branding per riflettere gli intenti in uno scenario commerciale in evoluzione

BANGALORE, India: Il 3 ottobre, Flatworld Solutions, colosso globale dell'outsourcing, ha rivelato un cambiamento radicale nell'identità del suo marchio. L'iconico simbolo dell'infinito di Flatworld Solutions si è trasformato in un moderno motivo a spirale per riflettere la sua essenza in continua evoluzione, simbolo dell'agilità e della prontezza dell'azienda ad attingere alle possibilità emergenti della GAI e dell'automazione.

Flatworld Solutions grazie all'impulso dei suoi oltre 5.000 entusiasti “Possibilitarians” estende enormemente la sua presenza sul mercato globale ormai da quasi due decenni. Tutto questo mentre l'azienda accoglie i centri di consegna multisede in tutto il mondo e l'innovazione tecnologica.

Referente PR

Anand Mathew

pr@flatworldsolutions.com

Fonte: Business Wire

