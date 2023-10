AutoTech Breakthrough premia HARMAN come "Azienda dell'anno nel settore V2X ('dal veicolo a tutto')" per il 2023

Questo programma di premiazione a cadenza annuale riconosce l'innovazione nelle tecnologie degli autoveicoli e dei trasporti a livello mondiale

NOVI, Mich.: HARMAN, azienda di tecnologia automotive e una controllata di Samsung Electronics Co., Ltd., oggi ha annunciato di essere stata selezionata come "Azienda dell'anno nel settore V2X ('dal veicolo a tutto')" nella quarta edizione degli AutoTech Breakthrough Awards a cura di AutoTech Breakthrough, organizzazione leader nell'intelligence di mercato che premia l'eccellenza di aziende, tecnologie e prodotti nei mercati tecnologici globali degli autoveicoli e dei trasporti di oggi.

La linea di prodotti HARMAN dedicati alla connettività, tra cui la recentissima Telematics Control Unit (TCU) di HARMAN, la Roadside Unit (RSU) HARMAN Savari StreetWAVE e la piattaforma software applicativa HARMAN Savari MECWAVE basata sull'edge computing, rappresenta un ecosistema completo di dispositivi e prodotti software connessi di tipo V2X che stanno trasformando il comparto dei veicoli connessi. Sono soluzioni implementabili singolarmente o congiuntamente per garantire una connettività senza problemi tra diverse tipologie di veicoli e infrastrutture grazie alla combinazione delle tecnologie V2X basate su PC-5 (a corto raggio) e su Uu (cellulare).

"Siamo grati ad AutoTech Breakthrough per averci scelti come "Azienda dell'anno nel settore V2X ('dal veicolo a tutto')", un premio che esemplifica tutto ciò a cui stiamo lavorando, in qualità di esperti nell'integrazione della tecnologia automotive, per garantire la consapevolezza situazionale di veicoli e guidatori anche in ambienti complessi", è il commento di Ram Iyer, vicepresidente senior della Connettività presso HARMAN. "Dai componenti hardware fino alle piattaforme e soluzioni ad alto livello di integrazione, i nostri reali punti di forza emergono dall'utilizzo congiunto di questi prodotti. Le soluzioni che proponiamo contribuiscono a centrare l'obiettivo prefissato: tenere il passo con le esigenze dei guidatori e del mondo che li circonda, in continua evoluzione".

Il settore degli autoveicoli si trova ora a un'intersezione critica per la tecnologia, in cui comunicazioni, informazioni e controllo sono diventati aspetti pervasivi della vita quotidiana. La TCU di HARMAN è una piattaforma totalmente innovativa per il settore, già pronta per il 5G, che offre il meglio del 5G e delle tecnologie C-V2X per rispondere alle esigenze di qualsiasi produttore. Con questa TCU, HARMAN permette agli utenti di passare quando preferiscono dalle esperienze connesse del 4G a quelle del 5G e di semplificare la comunicazione V2X del mondo reale, gettando le basi per la guida connessa e automatica.

StreetWAVE rappresenta un nodo essenziale per la connettività degli automezzi. Si basa sulle tecnologie C-V2X per abilitare un ambito critico delle comunicazioni tra infrastrutture e veicoli, migliorando sia il modo di affrontare il traffico e l'efficienza, sia la sicurezza di passeggeri degli autoveicoli e pedoni. Permettendo la digitalizzazione delle infrastrutture per il futuro dei veicoli connessi, rappresenta la soluzione ideale per le municipalità, le organizzazioni governative e le società di telecomunicazioni.

Con il suo software ottimizzato, MECWAVE è la piattaforma alla base delle esperienze dei veicoli connessi e delle applicazioni digitali, come la consapevolezza situazionale durante la guida. Con MECWAVE, HARMAN apporta consapevolezza contestuale e coadiuva i guidatori in tempo utile con informazioni su semafori e percorsi, migliorando la sicurezza e le esperienze della mobilità. MECWAVE è stato ideato all'insegna della scalabilità per ogni veicolo e consente di sfruttare i vantaggi del 5G e dell'infrastruttura C-V2X per gli ecosistemi del futuro.

Obiettivo del programma annuale degli AutoTech Breakthrough Awards sono l'analisi e la valutazione più complete del settore nelle categorie tecnologiche automotive e dei trasporti, come Auto connesse, Veicoli elettrici, Tecnologia dei motori, Cibersicurezza degli automezzi, Tecnologia dei sensori, Tecnologia per il traffico e tanti altri segmenti. Il programma di quest'anno ha richiamato oltre 1.600 candidature da più di 15 paesi del mondo.

"Combinati insieme, la TCU di HARMAN, StreetWAVE e MECWAVE promuovono una maggior connettività tra veicoli, infrastrutture connesse e persone, garantendo una buona dotazione dei guidatori per quanto riguarda la consapevolezza situazionale. La tecnologia V2X di HARMAN crea realmente un ponte tra i prodotti automotive e quelli infrastrutturali", è il commento di Bryan Vaughn, direttore generale degli AutoTech Breakthrough Awards. "La mobilità non consiste nel semplice spostamento da un punto a un altro, ed è solo uno degli aspetti della nostra vita a essere diventato connesso. Il dinamico portafoglio HARMAN di innovativi prodotti Automotive cambia in meglio l'esperienza a bordo degli autoveicoli, in linea con il modo in cui le persone vivono e si divertono al giorno d'oggi".

Informazioni su HARMAN

HARMAN (harman.com) si dedica alla progettazione e ingegnerizzazione di soluzioni e prodotti connessi per case automobilistiche, consumatori e aziende globali, inclusi sistemi per le auto connesse, i prodotti audio e video e le soluzioni per l'automazione aziendale, oltre a servizi a supporto dell'Internet delle cose. Tramite brand leader del calibro di AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® e Revel®, HARMAN è stimato da audiofili, musicisti e luoghi di intrattenimento con performance in tutto il mondo. Attualmente oltre 50 milioni di automobili in circolazione sono dotate di impianti audio e sistemi per auto connesse targati HARMAN. I nostri servizi software sono adottati da miliardi di dispositivi e sistemi mobili connessi, integrati e sicuri su ogni piattaforma, dal lavoro alla casa, dall'auto al cellulare. Con HARMAN collaborano circa 30.000 persone nelle Americhe, in Europa e in Asia. HARMAN nel mese di marzo 2017 è diventata una controllata al 100% di Samsung Electronics Co., Ltd.

Informazioni su AutoTech Breakthrough

Parte di Tech Breakthrough, importante piattaforma per la market intelligence e il riconoscimento dell'innovazione e della leadership tecnologica globale, il programma AutoTech Breakthrough Awards punta a premiare l'eccellenza tecnologica, dei servizi, delle aziende e dei prodotti automotive. Il programma AutoTech Breakthrough Awards rappresenta un forum per il riconoscimento pubblico dei risultati ottenuti da aziende e soluzioni AutoTech in categorie quali Auto connesse, Veicoli elettrici, Tecnologia dei motori, Cibersicurezza degli automezzi, Tecnologia dei sensori, Tecnologia per il traffico, Telematica dei veicoli e altro ancora. Per ulteriori informazioni visitare il sito AutoTechBreakthrough.com.

Tech Breakthrough LLC non supporta alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nei nostri programmi di riconoscimento e non consiglia agli utenti tecnologici di scegliere esclusivamente i fornitori nominati per la premiazione. I riconoscimenti di Tech Breakthrough LLC sono costituiti in base alle opinioni dell'organizzazione Tech Breakthrough LLC e non vanno intesi come affermazioni di fatto. Tech Breakthrough LLC declina ogni garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo programma di premiazione, incluse eventuali garanzie di commerciabilità o di idoneità per un determinato scopo.

Dawn Geary

Direttore Comunicazioni globali – Automotive

+1 248-463-0921

Dawn.Geary@harman.com

Fonte: Business Wire

