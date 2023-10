La soluzione per l'automazione di magazzini Infinity® di OPEX® vince il premio al merito Gold 2023 per la tecnologia nella categoria Robotica

MOORESTOWN, N.J.: OPEX® Corporation, leader mondiale nell'automazione di nuova generazione che fornisce soluzioni per l'automazione di magazzini, documenti e posta, ha vinto il premio al merito Gold 2023 per la tecnologia nella categoria Robotica grazie al sistema automatico di stoccaggio e prelievo (AS/RS) Infinity®.

Infinity AS/RS è la soluzione tecnologica goods-to-person (G2P) più avanzata disponibile nel campo dell'automazione dei magazzini.

Progettata per ridurre le problematiche legate alla manodopera, per migliorare la precisione degli ordini, per massimizzare lo spazio esistente e per consentire la scalabilità necessaria a soddisfare la domanda, Infinity AS/RS presenta una densità di stoccaggio, una configurabilità e una flessibilità senza pari, per aiutare i clienti dell'e-commerce ad aumentare la produttività e il rendimento.

Laura Evans

levans@opex.com

+1.856.727.1100 x5012

Fonte: Business Wire

