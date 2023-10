Canva festeggia il decimo anniversario con il lancio del primo prodotto di design su base AI tutto-compreso per tutti e per tutte le aziende

Tra un'esplosione di strumenti di design basati sull'AI, Magic Studio presenta 10 nuovi prodotti interagibili in un prodotto facile da usare che mette la comunicazione visiva alla portata di tutti per il 99% del mondo che non possiede competenze professionali di design

Canva Shield offre sicurezza, privacy e garanzie di livello aziendale per clienti aziendali

Canva si impegna a investire 200 milioni di dollari in contenuti di creatori e per il programma di royalty su base AI leader sul mercato nei prossimi tre anni

L'azienda ha superato 1,7 miliardi di dollari in fatturato annuo e serve 16 milioni di abbonati a pagamento con oltre 150 milioni di utenti mensili dopo aver aggiunto 65 milioni di utenti solo nell'ultimo anno

SYDNEY: Canva, l'unica piattaforma di comunicazione visiva tutto-compreso al mondo, festeggia 10 anni di innovazione con il lancio di Magic Studio di Canva.

Contatti per la stampa

comms@canva.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita