Xsolla alimenta i lanci dei negozi web per 40 dei 100 principali giochi per dispositivi mobili

LOS ANGELES: Xsolla, azienda globale di commercio di videogiochi, comunica che 40 dei 100 principali giochi mobili hanno lanciato il loro Web Shop utilizzando la soluzione di Xsolla. Questi dati permettono di intravedere la crescente tendenza delle operazioni multipiattaforma nel settore dei giochi mobili per il 2023 e per il 2024. In base alla ricerca e all'analisi di Xsolla, quest'anno si è assistito al lancio di Web Shop di 151 giochi. Questo risultato è l'immagine della trasformazione del paesaggio dei giochi mobili, con un'evoluzione verso l'integrazione multipiattaforma.

"Con il supporto di Xsolla, 80.lv sta facendo luce sulla crescente necessità di una piattaforma di congiunzione nell'industria del gioco", ha dichiarato Kirill Tokarev, CEO di 80.lv. "Questo concetto mira a fornire pari opportunità per i giochi e gli studi di porting, in particolare quelli con capacità interne limitate, mettendoli in contatto con partner affidabili per l'espansione dei loro giochi su altre piattaforme".

Dal 2005, Xsolla si dedica ad aiutare i browser web e i giochi per PC a vendere beni virtuali in tutto il mondo. Con un impegno costante nell'esplorazione di nuovi mercati su più piattaforme e con investimenti sostanziali per migliorare l'esperienza di onboarding, Xsolla permette ai giochi mobili di far crescere la loro base di utenti in continua espansione.

L'integrazione di piattaforme di pagamento specializzate come Xsolla può migliorare di molto l'efficienza degli sviluppatori di giochi. I dati dimostrano che gli sviluppatori possono risparmiare fino al 30% del loro tempo utilizzando soluzioni specializzate invece di creare un sistema di pagamento interno. Questo permette agli sviluppatori e agli editori di liberare più risorse da destinare al miglioramento delle funzionalità del gioco e dell'esperienza dell'utente. La semplificazione della complessità degli adempimenti fiscali e dei requisiti normativi consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla loro competenza principale: creare giochi coinvolgenti. Di conseguenza, collaborando con Xsolla, i partner possono snellire le operazioni commerciali e contribuire a esperienze di gioco di qualità superiore per gli utenti finali.

Navigare nella complessità dei mercati globali per i servizi e i prodotti digitali è una questione complicata, che richiede molto di più che attenersi alle linee guida sull'IVA e sull'imposta sulle vendite. Prendiamo ad esempio il Messico, dove solo due aziende leader nel settore del gioco d'azzardo sono ufficialmente registrate secondo le norme dell'Elenco dei fornitori di servizi digitali Registrato nello RFC, come documentato nella Gazzetta Ufficiale Federale. Oltre alle tasse, le aziende devono confrontarsi con diverse norme locali, criteri di autorizzazione e statuti sulla protezione dei dati che possono variare drasticamente da una regione all'altra.

"L'aver alimentato il lancio del Web Shop per 40 dei 100 principali giochi per dispositivi mobili è una pietra miliare per Xsolla, e dimostra un importante cambiamento nel settore verso l'espansione multipiattaforma", ha dichiarato Chris Hewish, CEO di Xsolla. "Questo risultato è più di un gioco di numeri: è una conferma della nostra costante attenzione a fornire le soluzioni più efficienti e versatili per gli sviluppatori di giochi mobili. Sottolinea inoltre la crescente importanza di una strategia unificata multipiattaforma, soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti in materia di privacy, tra cui l'Identificatore per gli inserzionisti (IDFA), la Trasparenza del tracciamento delle app (ATT) e l'imminente giro di vite sul Fingerprinting. Questi cambiamenti hanno reso più importante che mai che gli sviluppatori si attengano alle regole e utilizzino i Web Shop per ampliare la loro base di utenti e arricchire le esperienze di gioco su tutte le piattaforme".

