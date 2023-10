Velsera esporrà la piattaforma di bioinformatica Seven Bridges al BioTechX Europe

Le presentazioni in programma evidenzieranno come Seven Bridges offre flessibilità, compatibilità e collaborazione a sostegno di iniziative chiave come IA/ML nelle attività di scoperta di farmaci e ricerca su neoantigeni

BOSTON: Velsera, una società tecnologica di livello internazionale nel settore dell’assistenza sanitaria che offre una piattaforma software universale per collegare le cure cliniche con le attività di scoperta, è lieta di annunciare la sua sponsorizzazione esclusiva al BioTechX Europe che si svolgerà a Basilea, in Svizzera, nel corso del quale esporrà la piattaforma di bioinformatica all’avanguardia Seven Bridges.

Questo convegno è il più grande evento europeo a trattare tecniche diagnostiche, medicina di precisione e trasformazione digitale nell’assistenza sanitaria e nello sviluppo di farmaci. Una delle presentazioni di apertura, sponsorizzata da Velsera, affronterà l’argomento “Trasformazione digitale delle primissime ricerche presso Novo Nordisk e utilizzo dell’IA/ML per la scoperta di farmaci”; la relatrice, Asli Ismihan Ozen, direttrice ingegneria della ricerca, scienza digitale e innovazione presso Novo Nordisk inizierà la presentazione alle 09:20 di mercoledì 4 ottobre.

Inoltre Jack DiGiovanna, vicepresidente senior strategia scienza presso Velsera, tratterà il tema “Utilizzo della potenza dei neoantigeni”, con osservazioni preziose sulla risoluzione di problemi complessi tramite varie tecniche – interoperabilità, ricerca collaborativa, best practice della comunità, unione di dati basati sul cloud e ripetibilità della pipeline della scienza dei dati. La presentazione inizierà alle 12:05 di giovedì 5 ottobre nell’ambito del track dedicato alla bioinformatica.

La piattaforma di bioinformatica Velsera è alla base dell’ecosistema delle scienze della vita e dell’assistenza sanitaria grazie a dati approfonditi resi utili a fini decisionali dall’IA. I partner operanti nei settori farmaceutico e biotecnologico che usano la piattaforma sono in grado di accelerare la pipeline di sviluppo dei farmaci tramite varie attività – validazione e identificazione del bersaglio basate su tecniche di analisi “multi-omica”, ottimizzazione dei farmaci potenziali e ottimizzazione dei test preclinici e degli studi clinici – che nel loro complesso danno impulso alle pipeline di analisi multi-omica generando e validando ipotesi alla scala necessaria.

Presso lo stand 503 Velsera evidenzierà le varie funzionalità della piattaforma:

Cloud connesso: dà ai partner la possibilità di mantenere i dati nei loro archivi con supporto per AWS, Azure e Google Cloud Platform

dà ai partner la possibilità di mantenere i dati nei loro archivi con supporto per AWS, Azure e Google Cloud Platform Galleria di app pubbliche: dà accesso a oltre 700 flussi di lavoro e strumenti ottimizzati, pronti all’uso che possono essere incorporati in pipeline personalizzate

dà accesso a oltre 700 flussi di lavoro e strumenti ottimizzati, pronti all’uso che possono essere incorporati in pipeline personalizzate Strumenti standard nel settore: il supporto per il linguaggio del flusso di lavoro Nextflow permette ai ricercatori di eseguire le loro app in un ambiente sicuro, conforme e collaborativo

il supporto per il linguaggio del flusso di lavoro Nextflow permette ai ricercatori di eseguire le loro app in un ambiente sicuro, conforme e collaborativo Multicloud: offre flessibilità e compatibilità affinché tutti i flussi di lavoro possano essere esportati ed eseguiti in varie regioni geografiche e vendor sul cloud consentendo l’analisi dei dati localmente

offre flessibilità e compatibilità affinché tutti i flussi di lavoro possano essere esportati ed eseguiti in varie regioni geografiche e vendor sul cloud consentendo l’analisi dei dati localmente Gestione dei costi: riduce il costo di elaborazione dei dati fino all’80% rispetto ad altre piattaforme

Velsera presenterà inoltre vari demo sulle parti integrate della sua piattaforma completa che facilitano il collegamento della scoperta con la diagnostica – Clinical Genomics Workspace, una piattaforma avanzata per l’interpretazione e la reportistica cliniche, e FastFinder, che porta l’orchestrazione del flusso di lavoro relativo ai campioni nei laboratori molecolari, aggiungendo automazione, monitoraggio del CQ del laboratorio, preparazione agli audit e compliance con i test e la ricerca diagnostici.

Profilo di Velsera

Velsera è l’impresa del motore di precisione. Creata nel mese di gennaio 2023, collega le scienze della vita e l’assistenza sanitaria per rivelare l’autentica promessa della medicina di precisione – un flusso continuo di conoscenze fra ricercatori, scienziati e medici in tutto il mondo, generando dati approfonditi e utili che migliorano radicalmente la salute umana. Per maggiori informazioni visitare www.velsera.com.

Richieste di informazioni da parte dei media:

Bill Taggart

Direttore brand e comunicazioni

Velsera

bill.taggart@velsera.com

510.846.2718

Fonte: Business Wire

