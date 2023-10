Samsung Engineering e Svante uniscono le forze con protocollo d'intesa per l'avanzamento della cattura del carbonio in Asia e Medio Oriente

Samsung Engineering e Svante hanno siglato un protocollo d'intesa per la realizzazione congiunta di progetti commerciali di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio, dalle fasi di sviluppo iniziali alla progettazione ingegneristica, l'appalto e la costruzione nei settori dell'energia e dell'industria.

Le due aziende collaboreranno inoltre all'ideazione di progetti che prevedano una maggiore modularizzazione degli impianti di Svante per la cattura del carbonio post-combustione.

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Samsung Engineering e Svante Technologies Inc. (Svante) annunciano in data odierna di aver siglato un protocollo d'intesa ai sensi del quale coopereranno per individuare, sviluppare e realizzare progetti commerciali di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS) in Asia e Medio Oriente, rivolgendosi nello specifico a settori dell'industria pesante in cui la decarbonizzazione è particolarmente complessa (cosiddetti hard-to-abate), tra cui rientrano, tra gli altri, cemento, acciaio, idrogeno e fertilizzanti, utilizzando l'innovativa tecnologia di filtraggio di Svante per la cattura del carbonio basata su sorbenti solidi.

Svante

Colleen Nitta

Direttore marketing e comunicazioni

E-mail: cnitta@svanteinc.com

Phone: +1 604-970-2813

Samsung Engineering

Jin Hartmann

Direttore delle comunicazioni aziendali internazionali

E-mail: jin.hartmann@samsung.com

Jaseung (Jason) Yoon

Responsabile delle comunicazioni aziendali internazionali

E-mail: ja.yoon@samsung.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita