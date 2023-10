Armis annuncia un ampliamento della collaborazione con CrowdStrike

Nuove integrazioni offriranno ai clienti capacità ottimizzate di gestione dell'esposizione in tempo reale e controllo delle risorse IoT/OT critiche

SAN FRANCISCO: Armis, società di sicurezza informatica attiva nel settore dell'asset intelligence, ha annunciato oggi due nuove integrazioni con CrowdStrike per aiutare le organizzazioni a rafforzare la loro posizione in termini di sicurezza nei loro ambienti di Internet of Things (IoT) e di tecnologia operativa (OT). Le nuove integrazioni offriranno alle organizzazioni capacità complete di gestione dell'esposizione informatica e asset intelligence pratica per vedere, garantire, proteggere e gestire le minacce all'interno dell'intera superficie di attacco estesa.

Con la convergenza di IT e OT, è più importante che mai che i team addetti alla sicurezza siano in grado di proteggere i loro sistemi di infrastrutture critiche raccogliendo e sfruttando il contesto specifico degli asset per generare politiche personalizzate di prevenzione delle minacce in ambito XIoT (Internet of Things esteso) e rilevamenti ad alta fedeltà.

Rebecca Cradick

Direttrice senior, Comunicazioni globali

Armis

pr@armis.com

Fonte: Business Wire

