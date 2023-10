NxtPort International e Intertrust rivoluzionano la sicurezza della catena di fornitura con la piattaforma digitale del porto

La piattaforma digitale consente agli operatori globali di tenere traccia, autenticare e gestire i porti abilitati all'IoT con una combinazione di servizi IT/OT, essenziali per l'espansione della catena di valore di idrogeno/ammoniaca e del gas naturale liquefatto

ANVERSA, Belgio & SAN FRANCISCO: Intertrust, il fornitore leader mondiale di tecnologia di sicurezza e interoperabilità per servizi IT/OT distribuiti, ha annunciato oggi l'avvio di un partnenariato con NxtPort International, una joint venture tra il gestore globale di sistemi di stoccaggio Vopak, e il gestore della piattaforma digitale del Porto di Anversa NxtPort, che offrirà una piattaforma sicura per garantire trasparenza e automazione maggiori ai porti abilitati all'IoT. La collaborazione consentirà ai gestori globali di porti di integrare in modo sicuro negli scali i servizi di dati digitali multiparte e dispositivi IoT prodotti da diversi fabbricanti, quali sensori e videocamere.

Contatto per i media di Intertrust

Jordan Slade

jordan@msrcommunications.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita