Il Prime Day di ottobre di Tineco

Sei proposte per rendere le pulizie ancora più smart

MILANO: In vista dell’attesissimo Prime Day autunnale di Amazon, il 10 e l’11 ottobre Tineco torna con delle imperdibili offerte su vari dispositivi delle linee Floor One, Pure One e Carpet One. In particolare, i prodotti interessati sono il Floor One S5 Pro 2, il Floor One S5 Combo, il Floor One S5 il Pure One S15 PET, il Pure One Air e il Carpet One.

FLOOR ONE S5 – la linea di lavapavimenti ideale per gli amanti dell’ordine

FLOOR ONE S5 e FLOOR ONE S5 Pro 2: per pulizie approfondite

Si tratta di due modelli di lavapavimenti che, grazie alle loro tre caratteristiche principali (il sistema di pulizia ad acqua corrente, l’autopulizia e asciugatura a prova di sanificazione e la tecnologia iLoop Smart Sensor) sono in grado di far fronte a qualsiasi esigenza. Nello specifico, il dispositivo vanta ampi serbatoi per l’acqua (quello dedicato all’acqua sporca misura 0.8 L e quello per l’acqua pulita 0.7 L) ma la caratteristica distintiva del modello è la presenza del sensore iLoop in grado di regolare automaticamente il flusso d'acqua, la potenza di aspirazione e la velocità del rullo in base alla tipologia di sporco. Infine, come tutti i modelli della linea FLOOR ONE, S5 è progettato per attuare l’autopulizia, assicurando spazzole sempre pulite ed eliminando eventuali residui di sporco e odori sgradevoli mentre si trova in ricarica sul proprio supporto a parete 3 in 1.

Il FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon il 10 e l’11 ottobre a un prezzo di 389€ (prezzo di partenza: 519€).

Il FLOOR ONE S5 Pro 2 è disponibile su Amazon il 10 e l’11 ottobre a un prezzo di 439€ (prezzo di partenza: 629€)

FLOOR ONE S5 COMBO - un dispositivo per ogni situazione

Dedicato a tutti coloro che non sanno rinunciare alle pulizie ma che hanno poco spazio per conservare i propri elettrodomestici, Tineco arriva in loro aiuto proponendo il pratico 3 in 1 Floor one S5 combo. La parola chiave è praticità, in quanto il modello di Tineco non solo riunisce le caratteristiche proprie dell’aspirapolvere e della lavapavimenti ma si trasforma anche in un pratico aspirabriciole in grado di pulire in modo rapido ed efficace ogni genere di superficie come divani, materassi e coperte per rimuovere peli di animali, polvere, briciole e sporco in generale.

Il Floor One S5 Combo è disponibile il 10 e l’11 ottobre su Amazon a un prezzo di 349€ (prezzo di partenza 449€)

Tineco PURE ONE: gli aspirapolveri ideali per ogni casa

Tineco PURE ONE S15 Pet – il miglior alleato per i pet owner

La serie PURE ONE è l’ideale per tutti i pet owner: PURE ONE S15 Pet è dotata di una spazzola con tecnologia Zero Tangle, in grado di prevenire spiacevoli aggrovigliamenti, con un design a doppio pettine combinato con setole oblique, in grado di separare e rimuovere i capelli dal rullo all’interno del serbatoio. PURE ONE S15 utilizza anche la tecnologia Pure Cyclone, che separa efficacemente aria e polvere.

PURE ONE S15 vanta un serbatoio semplice da pulire: basterà infatti premere la levetta presente accanto all’impugnatura, agevolando l’esperienza dei proprietari di animali domestici che si trovano a pulire le superfici della propria casa spesso più volte al giorno.

Il suo sensore iLoop è in grado di impostare automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco, ottimizzando così l’autonomia.

Il PURE ONE S15 Pet è disponibile il 10 e l’11 ottobre a un prezzo di 319€ (prezzo di partenza: 499€) su Amazon.

Tineco PURE ONE AIR – perfetto per le pulizie quotidiane

PURE ONE AIR di Tineco pesa solo 1,8kg, ed è il pratico e maneggevole aspirapolvere che accompagna alla perfezione gli utenti nelle pulizie quotidiane. Grazie alla sua tecnologia Pure Cyclone separa efficacemente aria e polvere, eliminando ogni residuo dalle superfici.

Il suo funzionamento ultra-silenzioso, solo 75dB, lo rende perfetto anche per le pulizie mattutine o serali, ideale per non disturbare i vicini.

Inoltre, garantisce una pulizia versatile e di raggiungere ogni angolo grazie ai suoi tanti accessori.

Il PURE ONE AIR è disponibile il 10 e l’11 ottobre a un prezzo di 139€ (prezzo di partenza: 199€) su Amazon.

CARPET ONE: tutto quello che un lavatappeti può offrire

Per tutti coloro che sono insoddisfatti del proprio aspirapolvere e non sanno come pulire in maniera efficace il proprio tappeto, Tineco propone il modello Carpet One. Grazie alla potenza di aspirazione pari a 130 AW e alla potenza del motore di 1300 W, il lavatappeti garantisce un’aspirazione ad alta potenza e una rimozione delle macchie e dello sporco profondo, senza lasciare residui di acqua ed eliminando i cattivi odori. Altra nota di merito che renderà l’operazione di pulizia del tappeto ancora più semplice, è la presenza della tecnologia PowerDry, che attraverso il rilascio di un vapore caldo (75°C) permette di asciugare la superficie eliminando così eventuali residui di acqua. Durante tutto il processo, l’utente sarà informato dello stato di asciugatura grazie al DrynessMeter presente sul display. Le quattro modalità operative (max mode, auto mode, dry mode e accessory mode), unite alle sue dimensioni compatte, alla sua silenziosità e alla manutenzione semplificata lo rendono il prodotto perfetto.

Il Carpet One è disponibile il 10 e l’11 ottobre a un prezzo di 319€ (prezzo di partenza: 519€) su Amazon.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Contatto

candice.dong@tineco.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita