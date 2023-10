La verifica più precisa dell’identità è qui: Regula estende a 13.000 voci la sua banca dati di modelli di documenti più completa

Regula, azienda che sviluppa a livello globale soluzioni di verifica dell’identità e dispositivi forensi, ha raggiunto un’altra pietra miliare nell’ampliamento della sua banca dati di modelli di documenti d’identità - già la più grande banca dati al mondo disponibile per scopi commerciali, ora contiene oltre 13.000 modelli di documenti d’identità da 247 Paesi e territori. Ciò che la distingue è la conoscenza di un set completo di attributi di sicurezza utilizzati per proteggere un documento, in quanto Regula sfrutta la sua esperienza trentennale nel settore dell’analisi forense e dei dispositivi hardware forensi per analizzare ogni centimetro di un documento. Riesce così a mettere in grado le organizzazioni di creare un flusso di lavoro per la verifica delle identità affidabile e adattabile, fornendo precisione ineguagliata.

RESTON, Virginia: Quando aggiungono nuovi documenti d’identità alla banca dati, gli esperti Regula descrivono meticolosamente tutte le caratteristiche di sicurezza, fornendo descrizioni dettagliate dell’aspetto previsto di ogni elemento e del modo esatto in cui se ne può verificare l’autenticità.

Fonte: Business Wire

