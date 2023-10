L'ultimo report sulla sostenibilità di Hanshow indica un futuro più verde grazie al quadro di riferimento EPIIC

BEIJING: Hanshow, uno dei fornitori leader mondiali di soluzioni digitali per il retail, è entusiasta di presentare il report sulla sostenibilità dell'azienda per il 2022 come parte del suo costante impegno per lo sviluppo di pratiche commerciali e gestionali sostenibili tramite tecnologia e innovazione.

Il più recente report sulla sostenibilità illustra i progressi fatti da Hanshow nel corso dell'esercizio fiscale 2022 relativamente agli obiettivi in ambito ambientale, sociale e di governance, per la riduzione di emissioni e scarti e per il miglioramento della gestione dell'azienda come parte del suo slancio in direzione della neutralità carbonica entro il 2035.

Hou Shiguo, CEO di Hanshow, viene citato nel report: “In Hanshow, lo sviluppo sostenibile è al centro del nostro lavoro."

info@hanshow.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita