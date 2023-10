Il Wilmington News Journal nomina CSC Top Workplace per il 17° anno consecutivo

WILMINGTON, Del.: CSC ha ricevuto il riconoscimento Top Workplaces 2023 per il 17° anno consecutivo dal The News Journal. Questo riconoscimento fa di CSC il più antico e continuo Top Workplace degli Stati Uniti e l'unico vincitore per 17 volte. L'elenco si basa esclusivamente sui feedback anonimi dei dipendenti raccolti attraverso Energage, LLC, un partner tecnologico di terze parti per il coinvolgimento dei dipendenti, e misura diversi driver culturali, tra cui l'allineamento, l'esecuzione e la connessione.

"Ogni anno essere nominati Top Workplace è un vero onore e ci ricorda le grandi cose che siamo in grado di realizzare come azienda", afferma Kristyn DiIenno, vicepresidente delle risorse umane di CSC.

Per maggiori informazioni:

Laura Crozier

Public Relations Manager

(302) 636-5401 x. 65526

CSC® News Room

Fonte: Business Wire

