Fortanix lancia nuove soluzioni per la sovranità dei dati finalizzate ad aiutare le aziende a soddisfare i requisiti in evoluzione sulla privacy e sulla sicurezza dei dati in tutto il mondo

Fortanix Data Security Manager™ ora offre funzioni chiave di gestione esterna per tutte le app Google Workspace che utilizzano la crittografia sul lato client

EINDHOVEN, Paesi Bassi e SANTA CLARA, California: Fortanix® Inc., azienda specializzata nella sicurezza dei dati e pioniere del Confidential Computing, oggi ha annunciato nuove funzionalità per Fortanix Data Security Manager (DSM) pensate per aiutare aziende pubbliche e private a rispondere ai requisiti sempre più complessi sulla sovranità dei dati in tutto il mondo. Già disponibili insieme a quelle preesistenti, le nuove funzioni offrono numerosi vantaggi chiave – supporto per il cloud sovrano, memorizzazione delle chiavi entro confini sovrani, anonimizzazione dei dati privati, controllo centralizzato per la gestione dell’accesso e l’applicazione di criteri uniformi in ambienti ibridi e multicloud e altri ancora, tutti accessibili attraverso un’intuitiva esperienza d’uso.

BOCA Communications per conto di Fortanix

Fortanix@bocacommunications.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita