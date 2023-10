Boomi annuncia i vincitori dei riconoscimenti per l’innovazione al servizio dei clienti EMEA 2023

LONDRA: Boomi™, leader nello sviluppo di soluzioni per l’automazione e la connettività intelligente, oggi ha annunciato i vincitori EMEA dei suoi riconoscimenti per l’innovazione al servizio dei clienti 2023 in occasione dell’evento London Boomi World Tour.

I premiati per la regione EMEA hanno ottenuto i riconoscimenti per aver creato i loro percorsi verso l’innovazione collegando applicazioni finalizzate alla creazione di integrazioni potenti, in grado di cambiare il business, utilizzando la piattaforma Boomi.

I vincitori di quest’anno sono:

Convex Insurance — Grazie alla piattaforma Boomi, Convex Insurance è stata in grado di lanciare rapidamente servizi per sottoscrizioni digitali in varie linee del business. Boomi API Management e Boomi Integration consentono alla società internazionale di riassicurazione e prodotti assicurativi speciali di creare una polizza, valutarla, calcolarne il preventivo e mandarla in vigore nell’arco di minuti anziché di giorni, il che si traduce in una maggiore produttività, in risultati finanziari migliori e in esperienze dei clienti più ricche.

Fonte: Business Wire

