Planforge estende il supporto SAFe® al portfolio lean e agli OKR con la versione 23

La nuova release principale consente la pianificazione del portfolio Epics e l'allineamento con gli obiettivi strategici e i risultati chiave (OKR).

GRAZ, Austria: La trasformazione agile può creare silos di informazioni indesiderate se le diverse parti di un'organizzazione si trasformano in maniera indipendente l'una dall'altra. Le soluzioni ibride per la gestione di progetti e portfolio, quali Planforge (ex ONEPOINT Projects), facilitano questa transizione integrando strutture agili scalate in soluzioni tradizionali e ibride. La nuova versione di Planforge introduce quindi il supporto per il portfolio SAFe e aggiunge obiettivi e risultati chiave (OKR) alla sua componente di gestione strategica.

Supporto per il portfolio lean SAFe

"Il portfolio SAFe consente di massimizzare la creazione di valore attraverso molteplici Agile Release Trains (ART) e flussi di valore", ha dichiarato Gerald Aquila, fondatore e CEO di Planforge. La pietra miliare di questo nuovo flusso di lavoro in Planforge 23 è il portfolio Kanban Board, che consente ai nostri clienti di visualizzare, implementare e gestire il portfolio Epics."

