Kymeta lancia la prima antenna a pannello piatto multi orbita e in movimento per il settore militare

Basandosi sulla comprovata esperienza nel fornire comunicazioni resilienti per ambienti militari esigenti, Osprey™ u8 HGL di Kymeta, un terminale ibrido GEO-LEO, sarà disponibile in commercio all'inizio del primo trimestre del 2024

REDMOND, Wash.: Il leader mondiale nelle antenne satellitari a pannello piatto Kymeta (www.kymetacorp.com), ha annunciato oggi, in occasione dell'AUSA 2023 Annual Meeting and Exposition, il lancio dell'Osprey u8 HGL, un terminale ibrido in orbita geostazionaria/bassa (GEO/LEO) costruito appositamente per gli utenti militari. Sfruttando la rete satellitare LEO di Eutelsat Group (formalmente nota come OneWeb), l'Osprey u8 HGL è una soluzione completa e personalizzabile che può essere facilmente montata su un'ampia gamma di veicoli e navi militari, fornendo connettività in movimento.

