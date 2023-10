Salute amplia la sua presenza europea con l'acquisizione di OBMG Ltd

FRANKLIN, Wis.: Salute Mission Critical, un importante fornitore globale di servizi di centri dati, è entusiasta di annunciare l'acquisizione di OBMG Ltd, un'azienda europea di commissioning e QA/QC in ambito mission critical.

L'acquisizione strategica amplia le funzionalità internazionali di Salute di commissioning e QA/QC a sostegno dei piani d crescita costante dei suoi clienti globali. Dalla sede di Athlone, Irlanda, OBMG Ltd gode di una solida reputazione nei servizi di commissioning, rendendola un partner ideale per diventare parte dei servizi europei di Salute e migliorarli.

La notizia fa seguito all'acquisizione da parte di Salute nel novembre 2022 di AMS Helix, un fornitore di soluzioni per infrastrutture digitali con sede nel Regno Unito, che offre servizi di gestione di progetti e sostenibilità nell'intera regione EMEA, e rappresenta un altro importante passo avanti nell'impegno di Salute a fornire servizi di prima qualità in EMEA. Nel dicembre 2022, Salute ha acquisito anche Iconicx, un fornitore leader di commissioning e QA/QC negli Stati Uniti con forti legami con clienti di centri dati hyperscale e colocation.

Erich Sanchack, CEO di Salute Mission Critical, ha così commentato: "Siamo entusiasti di accogliere OBMG Ltd nella famiglia Salute. Questa acquisizione è una testimonianza del nostro impegno a fornire servizi di supporto leader nel settore a strutture in tutto il mondo. Le vaste competenze di OBMG nel commissioning e nel QA/QC completano i nostri prodotti esistenti, consentendoci di offrire soluzioni ancora più complete ai nostri clienti europei".

Gareth McGowan, Co-Fondatore e Direttore di OBMG Ltd, ha dichiarato: "Collaborare con Salute Mission Critical è un'occasione entusiasmante per OBMG Ltd. Insieme, saremo in grado di offrire una gamma più ampia di servizi ai nostri clienti, elevando ulteriormente gli standard dei servizi di commissioning e QA/QC nel settore".

Informazioni su Salute Mission Critical

Salute Mission Critical è il più grande fornitore di servizi per centri dati con ciclo di vita completo, che offre servizi di gestione delle strutture critiche ai leader dei settori hyperscale, colocation e edge. Clienti di tutto il mondo si affidano a Salute per operare in maniera sostenibile data center con precisione militare.

Informazioni su OBMG Ltd

OBMG Ltd è un importante fornitore di Mission Critical Commissioning Agents, Commissioning Managers, e QAQC Services. Con una ricca esperienza in strutture mission critical, OBMG Ltd è impegnata ad assicurare il successo nelle operazioni di commissioning e controllo qualità di queste strutture vitali, dalla progettazione alla consegna ai clienti. Per maggiori informazioni, visitare https://www.obmg.ie/.

Per maggiori informazioni e richieste, contattare:

Steve Sykes: steve.sykes@saluteinc.com

Marketing@saluteinc.com

