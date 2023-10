Secondo uno studio Earnix, la priorità degli assicuratori è la redditività

BOSTON e LONDRA: La priorità delle compagnie assicurative è la redditività, specialmente quando si tratta di promuovere l'innovazione, stando ai risultati di Insurance Operations in a Changing Industry (Attività assicurative in un settore che cambia), uno studio pubblicato oggi da Earnix, il fornitore globale di soluzioni SaaS intelligenti per istituti bancari e compagnie assicurative. Il sondaggio, svolto tra 400 dirigenti di compagnie assicurative, offre informazioni su come le aziende del settore possono competere in un settore in rapida evoluzione.

Tra i risultati principali: il 48 percento dei partecipanti afferma di mettere al primo posto la redditività, a differenza del 13 percento, che afferma di dare la precedenza alle cifre di crescita. Con quasi il quadruplo dirigenti che alzano i margini di profitto, non sorprende che per il 28 percento dei dirigenti C-suite “affrontare i fattori macroeconomici” sia una priorità.

